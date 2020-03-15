Прямой эфир
Сюжет:

Союз велосипедистов отменил соревнования до апреля из-за коронавируса

0
Фото: ТАСС/PA Images/Pete Goding
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный союз велосипедистов (UCI) отменил все соревнования до 3 апреля из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации в воскресенье, 15 марта.

Новые даты соревнований объявят позже. Отмечается, что UCI отправил запросы в Международные олимпийский и паралимпийский комитеты, чтобы организации отменили квалификационный период на Игры-2020 в Токио. Это сделано для того, чтобы олимпийские квоты присуждались справедливее.

Олимпийское спокойствие: европейские страны хотят поехать на Игры-2020
Вариант отказа от выступлений в столице Японии пока не рассматривался

«Благодаря решительным действиям, принятым в отношении международного календаря UCI и процедуры олимпийской квалификации, мы даем ожидаемые ответы людям в нашем спорте. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся в свете текущей ситуации, требуют, чтобы все члены велосипедной семьи и олимпийского движения были сильными и сплоченными», — подчеркнул глава UCI Давид Лаппартьен.

Ранее 13 марта эстафету олимпийского огня в Греции отменили из соображений безопасности из-за распространения коронавируса. Беспокойство властей вызвал большой наплыв людей в Спарте, где должен был пройти этап передачи олимпийского огня.

В начале марта Международный олимпийский комитет призвал спортсменов продолжать подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Приверженность продолжать подготовку к Олимпиаде выражал премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце февраля.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

По последним данным ВОЗ, вирус распространился уже в 144 странах. Инфицировано 152 527 человек, а умерло 5773. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о желании клубов продолжить плей-офф КХЛ
Первый этап «Формулы-1»-2020 Гран-при Австралии отменили из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020