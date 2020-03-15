Союз велосипедистов отменил соревнования до апреля из-за коронавируса

Международный союз велосипедистов (UCI) отменил все соревнования до 3 апреля из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации в воскресенье, 15 марта.

Новые даты соревнований объявят позже. Отмечается, что UCI отправил запросы в Международные олимпийский и паралимпийский комитеты, чтобы организации отменили квалификационный период на Игры-2020 в Токио. Это сделано для того, чтобы олимпийские квоты присуждались справедливее.

«Благодаря решительным действиям, принятым в отношении международного календаря UCI и процедуры олимпийской квалификации, мы даем ожидаемые ответы людям в нашем спорте. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся в свете текущей ситуации, требуют, чтобы все члены велосипедной семьи и олимпийского движения были сильными и сплоченными», — подчеркнул глава UCI Давид Лаппартьен.

Ранее 13 марта эстафету олимпийского огня в Греции отменили из соображений безопасности из-за распространения коронавируса. Беспокойство властей вызвал большой наплыв людей в Спарте, где должен был пройти этап передачи олимпийского огня.

В начале марта Международный олимпийский комитет призвал спортсменов продолжать подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Приверженность продолжать подготовку к Олимпиаде выражал премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце февраля.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

По последним данным ВОЗ, вирус распространился уже в 144 странах. Инфицировано 152 527 человек, а умерло 5773. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19.