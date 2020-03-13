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Эстафету олимпийского огня отменили из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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Эстафета олимпийского огня в Греции была отменена из соображений безопасности. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил портал Greekreporter.

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Эстафета началась накануне, огонь достиг Каламаты, но большое число людей, собравшихся около Спарты, вызвало беспокойство местных властей. Поэтому Олимпийский комитет Греции по согласованию с министерством здравоохранения и Международным олимпийским комитетом решил отменить остальную часть запланированного пробега.

Передача олимпийского огня Токио пройдет без зрителей в четверг, 19 марта, на стадионе «Панатинайко» в Афинах.

Ранее в марте сообщалось, что все решения, связанные с проведением Олимпийских игр в Токио, будут приняты в мае. Тогда будет определенность с коронавирусом.

3 марта Международный олимпийский комитет призвал спортсменов продолжать подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Приверженность продолжать подготовку к Олимпиаде выражал премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце февраля.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

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