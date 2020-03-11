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СМИ назвали сроки принятия решения о проведении Олимпиады в Токио

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Все решения, связанные с проведением Олимпийских игр в Токио, будут приняты в мае. Об этом 11 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в национальном Олимпийском комитете Греции.

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«Все сценарии возможны. Окончательные решения будут приняты на заседании оргкомитета в мае. Тогда будет определенность с коронавирусом, как складывается ситуация с его распространением. Возможно всё», — рассказали агентству.

В среду в Древней Олимпии проходит генеральная репетиция зажжения олимпийского огня для игр в Токио. Отмечается, что впервые на церемонию не допустили ни зрителей, ни журналистов.

Ранее в этот же день стало известно, что Олимпиада может быть перенесена на год или два — в случае, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году.

5 марта японский министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры, Сэйко Хасимото заявила, что Япония продолжает подготовку к летним Олимпийским играм – 2020, отмена или перенос соревнований из-за коронавируса SARS-CoV-2 недопустимы для спортсменов.

Ранее министр допустила, что проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии может быть перенесено с летних месяцев на конец года.

3 марта МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Приверженность продолжать подготовку к Олимпиаде выражал также премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце февраля.

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