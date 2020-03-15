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Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Число людей, которые заразились новым коронавирусом SARS-CoV-2 в России, достигло 63. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России в воскресенье, 15 марта.

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Новые случаи заболевания SARS-CoV-2 зарегистрировали в Московской области (три случая) и в Тюменской области (один случай). Россияне, у которых нашли болезнь, посещали страны, которые были признаны неблагополучными (Италия, Франция, Испания, Швейцария).

Заболевших отвезли в инфекционные боксы. Врачи уже установили круг лиц, с которыми контактировали зараженные.

«В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два — у граждан КНР, один — у гражданина Италии», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что в настоящий момент выписаны два выздоровевших гражданина Китая и один россиянин. Еще больницы покинули граждане России, которые были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно в людных местах, а также по возможности меньше касаться рта, носа или глаз немытыми руками.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире.

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