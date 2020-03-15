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В Подмосковье прокомментировали сообщения о дефиците из-за SARS-CoV-2

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области призвало не реагировать на сообщения в соцсетях о дефиците товаров в регионе из-за коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, так как они не соответствуют действительности.

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«Не поддавайтесь ажиотажу, относитесь здраво к фейковым сообщениям в социальных сетях о дефиците», — цитирует «РИА Новости» сообщение министерства.

В ведомстве заверили, что всех необходимых запасов в магазинах, на оптово-продовольственных базах и непосредственно у производителей хватит, чтобы удовлетворить потребности покупателей.

Сотрудники предприятий торговли, как и помещения, где они работают, постоянно проходят дезинфекцию. Работникам измеряют температуру и отправляют домой при ее повышении.

Ранее, 14 марта, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл горячую линию по вопросу коронавируса.

По данным ВОЗ на 15 марта, всего в мире 152 428 случаев заражения, 5720 смертей. В России коронавирус был выявлен у 63 человек.

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