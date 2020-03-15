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В Казахстане завели уголовное дело на женщину из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Жительницу Казахстана, зараженную коронавирусом нового типа, привлекли к уголовной ответственности за отказ предоставить информацию о контактировавших с ней людях и препятствование работе санитарных служб. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает пресс-служба департамента полиции Алма-Аты.

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«Женщина привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов»)», — цитирует ТАСС сообщение.

Согласно статье, нарушительнице грозит штраф в размере до 2 тыс. месячных расчетных показателей или исправительные работы. Также ей могут вменить до 600 часов общественных работ или лишить свободы на срок до двух лет с возможностью запрета на право занимать определенные должности около трех лет.

В случае если в результате действий обвиняемой кто-либо скончается, ее могут посадить в тюрьму на срок до 5 лет и на срок до 10 лет, если погибнут несколько человек.

Ранее 15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести в стране с 16 марта режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. По последним данным, в стране зафиксировано шесть случаев заболевания коронавирусом, из них четыре в Алма-Ате и два в Нур-Султане.

С 8 марта в Казахстан запрещен въезд гражданам Италии, с 13-го — ограничено пересечение границы с Россией и Киргизией. В связи с распространением коронавирусной инфекции в стране также отменили все общественные мероприятия, в том числе военный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 стал распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным ВОЗ на 15 марта, всего в мире 152 428 случаев заражения, 5720 смертей. В России зафиксировано 59 случаев заражения.

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