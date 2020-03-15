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Экс-защитник ФК «Зенит» Гарай заразился коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Mutsu Kawamori
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У экс-защитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Эсекьеля Гарая был выявлен коронавирус нового типа. Об этом в воскресенье, 15 марта, футболист сообщил на своей странице в Instagram.

«Понятно, что 2020 год для меня начался плохо. Тест дал положительный результат на коронавирус. Впрочем, чувствую себя очень хорошо. Теперь остается только обратить внимание на рекомендации медиков. Я изолирован», — написал Гарай.

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Напомним, что Гарай присоединился к петербургской команде в 2014 году. В общей сложности аргентинец провел в составе «Зените» 75 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

В «Зените» Гарай выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также помог клубу попасть в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2015/16.

В сентябре 2016 года футболист перешел в испанскую «Валенсию».

12 марта сообщалось, что защитник итальянского «Ювентуса» Даниэль Ругани заражен коронавирусом.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса в мире.

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