Прямой эфир
Сюжет:

Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pool
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает британское издание The Sun.

93-летняя королева была перевезена в Виндзорский замок. По данным источника издания, официальная лондонская резиденция британских монархов в настоящий момент наиболее опасна для распространения вируса. В королевских кругах отметили крепкое здоровье Елизаветы II, но при этом приняли решение не рисковать им.

«Люди умирают от коронавируса — с этим нельзя шутить»
Нападающий хоккейного «Спартака» Каспарс Даугавиньш — о дерби с «Динамо» без зрителей и итогах сезона

«У нее (королевы. — Ред.) хорошее здоровье, но решили, что лучше ее перевезти. Многие ее сотрудники немного паниковали из-за коронавируса», — цитирует издание источник в королевском окружении.

Если вспышку заболевания в стране не удастся погасить или сдержать, то, по данным издания, Елизавету II и ее супруга 98-летнего принца Филиппа разместят на карантине в Сандрингемском дворце в Норфолке.

Советники королевы также отметили, что ближайшие события с участием Елизаветы II будут пересмотрены с учетом эпидемиологической обстановки.

Согласно данным издания на 15 марта, в Великобритании насчитывается 1140 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим тяжелую пневмонию COVID-2019. Только за последние сутки это число увеличилось на 342 человека. Жертвой заболевания в стране стал 21 человек.

Всего на сегодняшний день в мире заболели коронавирусом более 156 тыс. человек, скончались более 5,7 тыс. 11 марта день ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 200 тыс. британцев потребовали ужесточить карантинные меры
Молдавия закроет границы с 17 марта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020