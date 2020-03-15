Молдавия закроет границы с 17 марта

Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что с 17 марта республика временно закрывает наземные границы, а также приостанавливает авиасообщение со всеми странами. Об этом он сказал на брифинге после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения в воскресенье, 15 марта.

«Начиная с 00:00 17 марта останавливаются полностью все рейсы по всем направлениям», — цитирует Кику «Sputnik Молдова».

По словам премьера, с того же момента приостанавливается пересечение наземной границы для иностранных граждан. Исключение будет сделано для сотрудников дипмиссий и тех, у кого есть вид на жительство в стране.

12 марта парламент страны утвердил пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

По данным Worldometer, в Молдавии было зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом.

Ранее 15 марта сообщалось, что перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) временно отменяет курсирование поездов в города Украины и Молдавии на фоне распространения коронавируса. Решение было принято также в связи с аналогичной мерой Киева и Кишинева «до особых указаний».

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс.