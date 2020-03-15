Около 200 тыс. британцев потребовали ужесточить карантинные меры

Почти 200 тыс. жителей Великобритании выступили в поддержку интернет-петиции с требованием ограничить свободу передвижения внутри Великобритании из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. Текст петиции размещен на сайте британского парламента.

За три дня петиция собрала около 100 тыс. подписей, необходимых для того, чтобы палата общин вынесла на рассмотрение возможность проведения дебатов по соответствующему вопросу.

«Соединенное Королевство должно последовать примеру других стран, пострадавших от COVID-19, таких как Италия, приняв меры по предотвращению распространения инфекции. Соединенное Королевство должно ограничить сообщение между городами при отсутствии крайней необходимости», — говорится в тексте документа.

Единственным условием перемещения между городами, по мнению авторов петиции, должны быть поездки на работу или перемещения, осуществляемые в чрезвычайной ситуации. Также петиция включает в себя требование запрета на проведение массовых собраний.

Согласно действующим в Великобритании правилам, любая петиция, которая набирает более 10 тыс. подписей, должна сопровождаться официальной реакцией правительства, а после того, как количество подписей достигает 100 тыс., может стать предметом дебатов в парламенте. Однако никакое число подписей не гарантирует удовлетворение требований.

Ранее 15 марта британские ученые предупредили о возможном заражении COVID-2019 миллионов жителей страны, если не будут приняты более жесткие меры по предотвращению распространения коронавируса.

Число жертв коронавируса в Соединенном Королевстве по состоянию на субботу увеличилось почти вдвое — с 11 человек до 21, а число заразившихся выросло с 798 до 1,14 тыс.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс.