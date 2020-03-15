Пекин введет карантин для прибывающих в город иностранцев за их счет

Власти Пекина заявили, что с 16 марта вводят обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в столицу Китая иностранцев после того, как в воскресенье в городе выявили пять новых завозных случаев коронавируса SARS-COV-2. Об этом сообщает 15 марта агентство Xinhua со ссылкой на заявление заместителя генсекретаря муниципального правительства.

Распоряжение начнет действовать с полуночи понедельника.

Начиная с 16:00 16 марта иностранцы должны будут находиться на карантине за свой счет в специальных центрах, оборудованных системой медицинского обслуживания. В особых случаях вновь прибывшим в Пекин гражданам других стран разрешат оставаться на карантине дома после оценки их состояния медиками.

Кроме того, все международные, а также региональные рейсы, отбывающие в Гонконг, Макао и Тайвань, будут останавливаться в терминале T3-D аэропорта Пекин.

«Нынешняя ситуация с эпидемией за рубежом ускоряет распространение инфекции. Ее «импорт» из-за границы стал основной помехой в борьбе с эпидемией в Пекине», — сказал чиновник.

Ранее в этот же день государственный комитет по делам здравоохранения КНР сообщил, что число жертв SARS-COV-2 за минувшие сутки в стране увеличилось на 10, а количество заразившихся возросло на 20. Еще 1370 пациентов вылечили и выписали из больниц. Общее число инфицированных в Китае, согласно информации международной базы статистики Worldometer, составило 80 849 человек, выздоровели 66 930, умерли 3199.