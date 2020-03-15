Прямой эфир
Сюжет:

Пекин введет карантин для прибывающих в город иностранцев за их счет

0
Фото: REUTERS/Thomas Peter
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Пекина заявили, что с 16 марта вводят обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в столицу Китая иностранцев после того, как в воскресенье в городе выявили пять новых завозных случаев коронавируса SARS-COV-2. Об этом сообщает 15 марта агентство Xinhua со ссылкой на заявление заместителя генсекретаря муниципального правительства.

Летательный исход: COVID-19 может не пережить каждая пятая туркомпания
Отрасль ждут дальнейшие многомиллиардные убытки, считают эксперты

Распоряжение начнет действовать с полуночи понедельника.

Начиная с 16:00 16 марта иностранцы должны будут находиться на карантине за свой счет в специальных центрах, оборудованных системой медицинского обслуживания. В особых случаях вновь прибывшим в Пекин гражданам других стран разрешат оставаться на карантине дома после оценки их состояния медиками.

Кроме того, все международные, а также региональные рейсы, отбывающие в Гонконг, Макао и Тайвань, будут останавливаться в терминале T3-D аэропорта Пекин.

«Нынешняя ситуация с эпидемией за рубежом ускоряет распространение инфекции. Ее «импорт» из-за границы стал основной помехой в борьбе с эпидемией в Пекине», — сказал чиновник.

Ранее в этот же день государственный комитет по делам здравоохранения КНР сообщил, что число жертв SARS-COV-2 за минувшие сутки в стране увеличилось на 10, а количество заразившихся возросло на 20. Еще 1370 пациентов вылечили и выписали из больниц. Общее число инфицированных в Китае, согласно информации международной базы статистики Worldometer, составило 80 849 человек, выздоровели 66 930, умерли 3199.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Статистическое бюро назвало долю вылечившихся от коронавируса в Китае
Жертвами коронавируса в Китае за сутки стали 10 человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020