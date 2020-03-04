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Минздрав Белоруссии не увидел необходимости закрывать границы из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Минздрав Белоруссии не планирует поднимать вопрос о закрытии государственной границы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в среду, 4 марта, сообщила на брифинге в МИДе заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова.

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«Нет необходимости принимать какие-либо избыточные ограничительные мероприятия. Мы не планируем выходить с вопросом закрытия границы», — приводит ее слова ТАСС.

Как отметила Жукова, в государстве при этом может быть пересмотрен порядок проведения крупных международных мероприятий.

«Может быть, будем рассматривать в индивидуальном порядке вопрос переноса по срокам на другое время каких-то крупных выставочных мероприятий», — добавила врач.

Ранее в этот же день стало известно,что число зараженных коронавирусом в Белоруссии увеличилось до шести. Четыре случая зарегистрированы в Минске, еще два — в Витебской области.

28 февраля минздрав Белоруссии сообщил о первом случае выявления COVID-19 на территории страны. Инфекцию выявили у гражданина Ирана, прилетевшего из Баку.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря.

По данным на 4 марта, только в КНР от заболевания скончался 2981 человек, заразились более 80 тыс. человек.

Случаи заболевания вне Китая зафиксированы в 58 странах, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

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