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Коронавирус добрался до Фарерских островов

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Фото: ТАСС/dpa/Waltraud Grubitzsch
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Первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрирован на Фарерских островах, входящих в состав Дании. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 4 марта, на сайте министерства здравоохранения региона.

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«Речь идет о человеке, посещавшем конференцию в Париже в конце февраля. Его состояние в настоящий момент хорошее. Он и его семья находятся в карантине», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что мужчина вернулся из французской столицы 24 февраля. Спустя несколько дней у него появились симптомы заражения коронавирусом. Накануне житель Фарер обратился к врачам, так как узнал, что еще у нескольких его коллег, принимавших участие в конференции, подтвердили наличие SARS-CoV-2.

В данным момент местные власти устанавливают, с кем контактировал заболевший после возвращения на острова.

Эпидемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-19. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 4 марта, количество зараженных вирусом людей достигло 93 094, скончались 3198.

Также в ВОЗ предупредили, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек. Также в организации отмечают, что регистрируется всё больше пациентов, которые не контактировали с заболевшими и не посещали КНР.

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