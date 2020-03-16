В Кремле не видят необходимости в введении режима ЧС в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 марта, что пока речь о введении в России режима ЧС из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 не идет.

Он также прокомментировал критику со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко после сообщения о закрытии российских границ с республикой.

«Каждая страна суверенна принимать те меры, которые считает необходимыми для противодействия распространению коронавируса, защиты здоровья своих граждан. Россия принимает те меры, которые считает необходимыми. Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более нашего ближайшего партнера — Белоруссии», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее 16 марта Лукашенко заявил, что все меры, принятые для предотвращения распространения эпидемии, очень резко отразились на экономике. Он подчеркнул, что решение о закрытии границ с Россией приняла именно Москва.

Решение о частичном закрытии границы с Белоруссией российское правительство приняло утром 16 марта. Ранее РФ усилила контроль на всех пропускных пунктах через границу, авиа- и железнодорожных вокзалах и временно закрыла авиа- и железнодорожное сообщение с рядом стран, в том числе с государствами – членами Евросоюза.

В тот же день Минздрав России сообщил, что из 66 заболевших коронавирусом SARS-CoV-2 10% пациентов выписаны из больниц.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным ВОЗ на 16 марта, всего в мире подтверждено свыше 164 тыс. случаев заболевания, скончались 6 470 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.