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В Госдуме предложили отменить в школах контрольные из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР предложил отменить проведение контрольных работ в начальной и средней школе до нормализации ситуации с коронавирусом в России. Соответствующее письмо парламентарий направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову, копия которого имеется в распоряжении «РИА Новости».

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По словам Власова, многие учебные учреждения не вносят в свой учебный план коррективы и продолжают планировать проведение контрольных работ, вынуждая таким образом учеников посещать учебные заведения, сообщает телеканал «360».

«Данный факт противоречит мерам, вводимым для предотвращения распространения инфекции. Со своей стороны считаю необходимым отменить проведение любых видов проверочных работ во всех учреждениях начального и среднего общего образования нашей страны до момента прекращения распространения инфекции на территории РФ», — говорится в письме.

Также парламентарий попросил главу ведомства дать свою оценку инициативе и проанализировать возможность ее реализации, пишет «Федеральное агентство новостей».

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.

С 10 марта в городе введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.

16 марта Министерство образования и науки России выпустило приказ, обязывающий высшие учебные заведения измерять температуру людей на входе в здания и закупить средства для дезинфекции. Меры вступают в силу с понедельника. Также вузам рекомендовано ограничить проведение совещаний, по возможности переведя их в режим онлайн, и командировки работников. При необходимости сотрудников рекомендовано переводить на удаленный режим работы.

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