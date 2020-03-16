Минобрнауки обязало вузы ввести усилить меры против коронавируса

Министерство образования и науки России выпустило приказ, обязывающий высшие учебные заведения измерять температуру людей на входе в здания и закупить средства для дезинфекции. Меры вступают в силу с понедельника, 16 марта.

Также вузам рекомендовано ограничить проведения совещаний, по возможности переведя их в онлайн, и командировки работников. Сотрудников рекомендовано при необходимости переводить в удаленный режим.

Ранее 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. Его задача — организация взаимодействия федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по вопросам реализации мероприятий по борьбе с COVID-19, рассмотрение проблем и угроз, связанных с распространением инфекции и пр. Главой совета стал сам премьер-министр.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.