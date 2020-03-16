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В России 10% заболевших коронавирусом пациентов выписаны из больниц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Из 66 заболевших коронавирусом SARS-CoV-2 в России 10% пациентов выписаны из больниц. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

«Остальные находятся под наблюдением, тяжелых случаев нет», — рассказал он.

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Ранее 16 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил, что рост числа заболевших коронавирусом в России в последние дни происходит за счет близких людей, страдающих инфекцией.

В этот же день сообщалось, что всем посетителям здания Государственной думы начали измерять температуру.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на утро 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.

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