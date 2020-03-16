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Ряду сотрудников МЧС временно запретили покидать Россию из-за COVID-19

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Руководители подразделений МЧС России временно не могут выезжать за границу из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 марта, соответствующий документ подписал замминистра ведомства Павел Барышев.

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Запрет коснулся начальников территориальных органов МЧС и подразделений противопожарной службы, спасательных воинских формирований, начальников учебных и научно-исследовательских учреждений и др.

Кроме того, запрещено отпускать в увольнения курсантов и кадетов, военнослужащих воинских формирований. Покидать воинскую часть и учебные центры можно только для участия в «чрезвычайно важных» мероприятиях, в исключительных случаях — по семейным обстоятельствам.

К исключениям относятся те, кто вылетает в служебные командировки по решению руководства МЧС.

Также в ведомстве ограничили проведение массовых мероприятий и запретили посещать места с массовым скоплением людей личному составу.

Ранее сообщалось, что всем посетителям здания Государственной думы начали измерять температуру.

Эпидемия вируса, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer 16 марта, в мире заразились более 170 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. человек.

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