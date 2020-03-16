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На крупнейшем острове Филиппин усилили карантин из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
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На крупнейшем острове Филиппин Лусоне объявили усиленный карантин из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Соответствующее распоряжение издал президент страны Родриго Дутерте 16 марта.

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«Это означает, что всем людям предписано строгое нахождение на домашнем карантине, без каких-либо передвижений», — объяснил пресс-секретарь президента Сальвадор Панело в интервью ABS-CBN.

Исключение сделано только для работников сферы здравоохранения и должностных лиц.

Работа общественного транспорта приостановлена. Власти обязуются контролировать поставки продовольствия и предметов первой необходимости, а также осуществление медицинских услуг.

Панело заверил, что в стране достаточный запас продуктов для обеспечения ими жителей на период карантина.

По данным на 15 марта, на Филиппинах коронавирус подтвердился у 140 человек, 12 пациентов скончались.

Именно на Филиппинах была зафиксирована первая смерть от инфекции за пределами Китая — 1 февраля скончался 44-летний мужчина из Уханя.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 16 марта, всего в мире подтверждено свыше 164 тыс. случаев заболевания, скончались 6470 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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