Мишустин поручил подготовить план поддержки экономики

Правительство России должно подготовить план первоочередных действий, ориентированных на поддержание стабильного уровня экономики в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-19. Такое поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин в понедельник, 16 марта, во время встречи с вице-премьерами.

«Для стабильного функционирования экономики также поручаю до конца дня вторника подготовить план первоочередных действий, который в том числе должен включать следующие меры: первое — это меры поддержки отрасли торговли, упрощающие ее функционирование и позволяющие сформировать достаточно надежный запас, достаточный запас товаров первой необходимости», — приводит его слова «РИА Новости».

Мишустин отметил, что этот план должен содержать меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также отдельных отраслей, которые из-за распространения коронавируса оказались в сложной ситуации. По его словам, работа ведомств должна быть направлена на то, чтобы оказывать максимальную поддержку торговым предприятиям.

Премьер-министр подчеркнул, что эти меры являются первоочередными, а детали и дальнейшие действия будут объявлены дополнительно.

План поддержки экономики должен быть подготовлен не позднее конца дня 17 марта.

Ранее в этот же день стало известно, что Мишустин отменил ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов с 17 марта из-за распространения коронавируса. Кроме этого, на таможне должен быть запущен «зеленый коридор» для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями и импортерами.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 63 человек.