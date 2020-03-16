«Тотальный диктант» перенесли на осень из-за коронавируса

Образовательная акция «Тотальный диктант», которая должна была пройти 4 апреля, перенесена на осень из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Точная дата пока неизвестна, она будет названа 25 марта.

«Тотальный диктант» существует уже 16 лет и традиционно проводился в апреле, отметили в ведомстве. Однако из-за коронавируса во многих местах запретили массовые мероприятия, а часть площадок отказывается от участия в акции, говорится в сообщении. Таким образом, для многих жителей как России, так и других стран участие станет невозможным. Организаторы считают, что в таких условиях проводить диктант нельзя.

Перевод акции в онлайн-режим не устроит многих поклонников диктанта, так как им нравится именно приходить на площадку, слушать живого диктора и писать ручкой на бланке.

Очные курсы подготовки к диктанту будут работать в прежнем режиме, если не появится новых запретов, онлайн-курсы продолжатся в любом случае, отметили в оргкомитете.

Акция «Тотальный диктант» проводится с 2004 года как в России, так и за рубежом. Авторами текстов для него в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие известные писатели.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.