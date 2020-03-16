В России наладят систему онлайн-оповещений о ситуации с коронавирусом

Россияне будут получать онлайн-оповещения о ситуации с коронавирусом в стране. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Система, в которую войдут и социальные сети, будет создана правительством России «в ближайшее время». Кроме того, будет запущена единая телефонная горячая линия, обратившись по которой граждане получат актуальную информацию о ситуации с инфекцией как в стране, так и по каждому региону. В частности, им расскажут о числе заболевших и выздоровевших.

«Также в режиме онлайн будет вестись полный мониторинг важнейших экономических и социальных параметров», — приводит его слова «РИА Новости» в понедельник, 16 марта.

Ранее в понедельник Мишустин утвердил положение о координационном совете при российском правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.