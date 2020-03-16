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Россияне стали чаще заказывать товары в Сети из-за коронавируса

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Фото: Depositphotos
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Средний чек заказов на сервисе по доставке продуктов и товаров «Яндекс.Лавка» увеличился на 10% в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

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В компании данную тенденцию объясняют тем, что пользователи стали больше времени проводить дома.

«За последние дни сильнее всего выросла категория «готовая еда» — сырники, супы, круассаны, котлеты и так далее — и наборы продуктов с рецептами, а средний чек увеличился примерно на 10% вместе с количеством товаров в корзине», — цитирует сообщение «РИА Новости» в понедельник, 16 марта.

Отмечается, что в продаже также появились медицинские маски и антисептики.

Накануне «Яндекс» запустил онлайн-карту, на которой в реальном времени отображается распространение коронавирусной инфекции по всему миру. Новый сервис основывается на данных Роспотребнадзора.

Эпидемия вируса, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 170 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. человек.

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