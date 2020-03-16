Ученые назвали еще один способ проникновения коронавируса в организм

Ученые из Четвертого медицинского военного университета в городе Сиань (Китай) и их коллеги из Института биотехнологии в Пекине выяснили, что коронавирус нового типа, вызвавший пандемию COVID-19, способен проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другой белковый вырост молекулы CD147. Результаты опытов ученых были опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.

«Мы хорошо знаем, что вирус использует рецептор ACE2 для проникновения в организм, однако он часто встречается в клетках сердца, почек и половых органов. Борьба с вирусом через этот белок может негативно повлиять на эти органы. Мы выделили еще один рецептор, чьи молекулы атакует вирус, что расширяет возможный арсенал средств для подавления инфекции», — приводит ТАСС слова ученых.

В научной среде известно, что вирус SARS-COV-2 проникает в клетки легких человека и других млекопитающих, используя молекулы белка ACE2, покрывающие клетки легких. Эти выросты, как выяснили ученые уже достаточно давно, играют важную роль в жизнедеятельности SARS, возбудителя пневмонии.

Однако возбудитель COVID-19 использует как минимум еще один белковый рецептор CD147 для проникновения в ткани и клетки человека.

При этом ученые обратили внимание, что вирус SARS в процессе проникновения в клетки человека использует эти молекулы, а также играет важную роль в борьбе с другими вирусными инфекциями и малярией. Исходя из этого, китайские специалисты обработали клетки легких антителами, блокирующими работу CD147 и попытались заразить их SARS-COV-2.

В результате исследования стало понятно, что даже относительно небольшие концентрации синтетических антител полностью блокировали распространение заболевания. Ученые подтвердили, что оболочка вируса может сливаться с CD147.

Подобные результаты опытов говорят о том, что уже созданные препараты, защищающие человека от малярии и атипичной пневмонии, помогут в борьбе с эпидемией SARS-COV-2.

16 марта сообщалось, что институт в Сиэтле (США) готов начать вводить экспериментальную дозу вакцины от коронавируса человеку.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на утро 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.