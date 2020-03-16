Прямой эфир
Сюжет:

Посетителям Госдумы начали измерять температуру

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники медпункта начали измерять температуру всем посетителям здания Государственной думы. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 16 марта.

После того как пришедший прошел рамку металлоискателя, ему измеряют температуру бесконтактным способом.

В начале марта Госдума отменила ряд международных парламентских мероприятий, в том числе форум «Развитие парламентаризма», в связи с распространением нового коронавируса SARS-CoV-2.

Эпидемия вируса, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer 16 марта, в мире заразились более 170 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детские сады закрывают на карантин в Екатеринбурге
На Украине зафиксировали два новых случая заражения COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020