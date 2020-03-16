На Украине зафиксировали два новых случая заражения COVID-19

Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Черновицкой области Украины, сообщает в понедельник, 16 марта, ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

«Зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом в Черновицкой области», — говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о трех случаях заражения коронавирусом на Украине и одной смерти от заболевания.

С 00:00 понедельника 16 марта по решению СНБО Украины были закрыты границы страны. Ограничение продлится до 3 апреля.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на утро 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.