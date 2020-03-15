Представитель Яценюка объяснила его госпитализацию в Киеве

Бывший премьер-министр Украины не болен ничем опасным, в том числе даже ОРЗ. Такое заявление в воскресенье, 15 марта, сделала его пресс-секретарь Ольга Лаппо в Facebook.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший глава украинского правительства был госпитализирован в киевскую больницу «Борис». При этом он был в обессиленном состоянии и в медицинской маске. Его подвезли к черному ходу на джипе и вели под руки охранники, также в медицинских масках.

По словам Лаппо, эта информация не соответствует действительности и является «спекуляциями». Представитель Яценюка уверяет, что его появление в больнице было в рамках выполнения плановой процедуры.

По данным Worldometers на 15 марта, на Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, один человек погиб.

С 00:00 понедельника 16 марта по решению СНБО Украины будут закрыты границы страны. Ограничение продлится до 3 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-2019, началось в декабре прошлого года в китайском многомиллионнике Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 140 стран. По данным на 15 марта, в мире заражены более 156 тыс. человек, умерли более 5 тыс.