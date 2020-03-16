Детские сады закрывают на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбурге детские сады закрывают на карантин из-за коронавируса. Школы переводят на дистанционное обучение. Соответствующее решение принято в мэрии уральского города.

Особые меры вступят в силу 17 марта. Информацию о карантине в детских садах и дистанционном обучении в школах озвучил глава Екатеринбурга Александр Высокинский на совещании, посвященном распространению коронавирусной инфекции. Точные даты карантина пока не называются.

Кроме того, будут отменены все поездки школьников в другие города, уточняет ИА «Ура.ру». Деньги за экскурсии вернут родителям.

Высокинский уточнил, что ситуация в городе находится под контролем. Власти принимают все меры, чтобы максимально обеспечить проведение профилактических мероприятий.

В связи с угрозой распространения коронавируса ранее была перенесена на более поздний срок образовательная акция «Тотальный диктант». Она должна была состояться 4 апреля. Новую дату назовут 25 марта.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, которая является возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. На утро 16 марта известно более чем о 169 тыс. заразившихся. Вылечились более 77 тыс. человек, умерли более 6,5 тыс. человек.