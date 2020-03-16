В США готовятся ввести вакцину от коронавируса человеку

Институт в Сиэтле готов начать вводить экспериментальную дозу вакцины от коронавируса человеку. Испытания будут проводить на 45 молодых и здоровых волонтерах. Первый участник эксперимента получит дозу в понедельник. При этом ученые подчеркивают, что вероятность заражения инфекцией у участников эксперимента близка к нулю. Вакцина не содержит вируса, а цель исследований — узнать, имеет ли она побочные эффекты. После этого начнутся более широкие испытания. При успешных результатах на внедрение вакцины в производство уйдет от 12 до 18 месяцев. Поиски вакцины в США также проводятся в университете Пенсильвания и в испытательном центре в Канзас-Сити.