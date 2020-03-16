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Источники назвали причину смерти вернувшегося из Италии москвича

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Причиной смерти москвича Александра Ситникова, который скончался в больнице после возвращения из Италии, стал не коронавирус SARS-CoV-2, а долевая пневмония на фоне обострившихся хронических болезней. Об этом «Известиям» рассказал информированный источник в понедельник, 16 марта.

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75-летний мужчина вернулся из Венеции в конце февраля, его самочувствие было нормальным. 4 марта он почувствовал себя плохо, обратился к врачу и был госпитализирован в Коммунарке. 12 марта стало известно о том, что он скончался.

Его родных, друзей и коллег, с которыми он контактировал, также проверят на наличие коронавирусной инфекции. Их анализы уже отправили в новосибирскую лабораторию «Вектор».

Италия среди европейских стран является лидером по числу заразившихся коронавирусом. 14 марта стало известно, что коронавирусом заразился заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери. По его словам, тест на выявление заболевания он сделал после контакта с потенциально зараженным человеком. Результат исследования оказался положительным. Силери отметил, что находится в изоляции в доме с женой и маленьким ребенком, но они не контактируют.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России общее число заразившихся к 15 марта составило 63 человека.

По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли 6526 человек.

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