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Эквадор объявил о чрезвычайном положении из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Daniel Tapia
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Президент Эквадора Ленин Морено объявил о вводе чрезвычайного положения и комендантского часа в стране в связи с распространением коронавируса.

«Со вторника, 17 марта, устанавливается комендантский час с 9 вечера и до 5 утра. И с полуночи приостанавливается на 14 дней действие междугороднего транспорта, внутренние перелеты и проезд частного транспорта», — написал Морено в Twitter.

Глава Эквадора также отметил, что для покупки продуктов и лекарственных средств будут устанавливаться ограничения для водителей. В понедельник, среду и пятницу будет запрещен проезд машин с номерами, которые заканчиваются на четное число и ноль. В остальные дни аналогичное решение будет введено в отношении автомобилей с нечетными номерами. Морено подчеркнул, что меры не затронут передвижения медицинского служебного транспорта.

По состоянию на 17 марта в Эквадоре зарегистрировано 58 случаев заражения коронавирусом. Двое человек скончались в больницах от инфекции нового типа.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 7:00 мск, в мире заразились более 182 609 человек, вылечились 79 883 пациентов, а умер 7171 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

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