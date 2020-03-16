Во Франции за сутки коронавирусом заразились 1,2 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции превысило 6,6 тыс. человек, за прошедшие сутки заболели около 1,2 тыс. человек, скончались 28 пациентов. Таким образом, всего погибли 148 человек, сообщило 16 марта санитарное агентство Sante Publique.

Так, на вечер воскресенья, 15 марта, число зараженных составляло 5,4 тыс. человек. К настоящему моменту подтвержденных случаев – 6633.

Власти Франции в связи с быстрым распространением вируса запретили массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, кинотеатров и всем магазинов, за исключением продуктовых.

В понедельник президент страны Эммануэль Макрон сообщил о введении ограничений на перемещение граждан внутри страны.

В марте Всемирная организации здравоохранения признала коронавирус пандемией. Всего в мире заболели более 163 тыс. человек, более 6,4 тыс. скончались.