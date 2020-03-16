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Во Франции за сутки коронавирусом заразились 1,2 тыс. человек

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Фото: Global Look Press/Lionel Guericolas
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Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции превысило 6,6 тыс. человек, за прошедшие сутки заболели около 1,2 тыс. человек, скончались 28 пациентов. Таким образом, всего погибли 148 человек, сообщило 16 марта санитарное агентство Sante Publique.

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Так, на вечер воскресенья, 15 марта, число зараженных составляло 5,4 тыс. человек. К настоящему моменту подтвержденных случаев – 6633.

Власти Франции в связи с быстрым распространением вируса запретили массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, кинотеатров и всем магазинов, за исключением продуктовых.

В понедельник президент страны Эммануэль Макрон сообщил о введении ограничений на перемещение граждан внутри страны.

В марте Всемирная организации здравоохранения признала коронавирус пандемией. Всего в мире заболели более 163 тыс. человек, более 6,4 тыс. скончались.

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