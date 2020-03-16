Безболезное единство: страны ЕС разбегаются в борьбе с коронавирусом

В понедельник, 16 марта, Еврокомиссия из-за коронавируса предложила странам-членам ЕС ввести временный запрет на въезд на территорию объединения, за исключением неотложных поездок, сроком на месяц. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Короновирус продолжает шагать по миру. Поступающие каждый день сообщения напоминают сводки с фронта. Менее чем за три месяца он поразил свыше 150 стран — это все континенты, кроме Антарктики, более 170 тысяч человек заразились и свыше 6 тысяч погибли. Вирус мечется между Азией, Америкой и Европой. Отменяются саммиты и конференции, под угрозой Олимпийские игры и Евровидение, страны сажают своих граждан в карантин и замыкаются в изоляции. В ЕС пандемию коронавируса называют самым серьезным вызовом со времен Второй мировой. Это неудивительно. Европейские страны, еще недавно говорившие о единстве, теперь действуют в одиночку. В первую очередь они поспешили закрыть друг от друга границы, нарушая тем самым принципы Шенгенского соглашения. Так, например, Италии вместо соседей по Евросоюзу помощь Италии оказал Китай. О перспективах европеизации — в материале «Известий».

Вернуть границы

Из-за эпидемии коронавируса лидеры европейских стран прибегают к беспрецедентным мерам . Дальше всех в Евросоюзе зашла Чехия. Она стала первой за десятилетия европейской страной, закрывшей собственные границы для свободного пересечения. До этого настолько жесткие меры принимала лишь КНДР — Северная Корея приостановила перемещения через все погранпереходы.

Чешские власти объявили запрет на въезд в страну для иностранцев и выезд для собственных граждан, а также иностранцев, постоянно проживающих в Чехии или же имеющих временный вид на жительство. Такие меры, вступившие в силу в полночь на понедельник, 16 марта, в корне противоречат Шенгенскому соглашению, к которому Прага присоединилась в 2007 году.

ЕС_3 Очередь грузовиков на закрытой германо-датской границе Фото: Ritzau Scanpix/Claus Fisker via REUTERS

В частности, чешские власти сейчас заявляют, что национальное государство гораздо важнее, чем Евросоюз. Так, за нарушение домашнего карантина можно угодить на шесть лет за решетку, а также придется выплатить штраф в 120 тысяч евро . Из-за распространения коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации, в связи с этим автоматически ужесточили наказания за уголовные преступления. Наиболее суровые из них — за «деяния, влияющие на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране». За «умышленное или непреднамеренное распространение инфекции» может грозить до 12 лет тюрьмы.

Высокие штрафы за нарушение режима карантина — от 1,1 тысячи до 15 тысяч евро — ввели и в Хорватии. В частности, речь идет о тех людях, кто прибыл из стран, «в наибольшей степени охваченных волной нового коронавируса» и решил не сидеть в самоизоляции две недели.

Постепенно одна за другой европейские страны стали следовать примеру Чехии, который вначале раскритиковали. Временно вернуть границы решили польские власти. «Мы будем вводить полный контроль на всех польских границах, заботясь о безопасности своих граждан», — заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

ЕС_6 КПП немецкой полиции в Баварии Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Sven Hoppe

14 марта свою границу с Германией закрыла Дания, в скором времени могут огородиться от соседей и испанцы.

Против закрытия границ выступала, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, «это неадекватный ответ на вызовы в связи с коронавирусом». Однако 16 марта Германия сама была вынуждена частично закрыть границы с пятью европейскими странами — Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер пояснил, что пересекать границы будет разрешено по особым поводам. Новые меры не касаются грузовых перевозок и также не затронут жизнь жителей приграничных районов, которые работают в соседней стране. Как долго продлится такой режим, не уточняется.

Евроскептики на коне

Нынешнюю ситуацию активно используют евроскептики. Они заявляют, что Брюссель не справляется с поставленными задачами, необходимо вернуться к концепции национального государства.

Правые партии в Европе уже начали стремительно набирать очки на фоне кризиса. Так, известный своей антимигрантской риторикой Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии и глава правящей националистической партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», заявил, что в распространении коронавируса в стране виноваты иностранцы и мигранты.

ЕС_4 Закрытый магазин в Праге Фото: REUTERS/David W Cerny

В Брюсселе поспешили заверить, что единство европейского сообщества не страдает: создан общий кризисный штаб, выделяются средства на разработку лекарств. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла от введения односторонних запретов на передвижение граждан. По словам председателя Еврокомиссии, «страны должны предпринимать пропорциональные меры», а закрытие границ — не самое эффективное средство от коронавируса, лучше усилить контроль на границах. Фон дер Ляйен объявила комплекс мер по поддержке экономик ЕС от влияния коронавируса. Речь идет о помощи малому и среднему бизнесу, а также системе здравоохранения.

Старикам здесь не место

В чем именно заключаются эти меры, не уточняется. Пока Италии, где число заболевших растет в геометрической прогрессии, приходится сражаться с эпидемией в одиночку . Рим обратился к европейским соседям за помощью в борьбе с короновирусом. Страны-члены ЕС, сами испытывающие перебои с медицинскими масками и оборудованием, заявили о поддержке Италии, но реальную помощь не оказали. На выручку стране пришел Китай, предоставив своих врачей, медицинские маски и необходимое оборудование. Как впоследствии заявляли многие итальянские политики и дипломаты, из-за произошедшего они сильно разочаровались в Брюсселе.

Тем временем, как подтвердил «Известиям» итальянский эксперт Марко Скорцато, ситуация в стране довольно тяжелая: «Все очень печально. Число заболевших с каждым днем стремительно растет. Когда удастся взять ситуацию под контроль, неизвестно. Мы должны сидеть по домам, выйти можно только в аптеку или за продуктами, еще сходить на работу. А так ничего не работает».

ЕС_1 Отделение интенсивной терапии в госпитале в итальянской Кремоне Фото: LA7 PIAZZAPULITA/Reuters TV via REUTERS

По его словам, если еще пару недель назад врачи могли уделить достаточно внимания каждому пациенту, то теперь больных слишком много для того, чтобы заботиться обо всех заболевших. Врачей и медсестер не хватает, аппаратов для вентиляции легких меньше, чем тех, кому они сейчас необходимы.

Итальянский Институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии (SIAARTI) опубликовал для медиков рекомендации, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Этот документ, просочившийся в сеть, вызывал настоящий шок у итальянцев .

Происходящее сейчас в стране сравнивают с войной или крупной природной катастрофой, когда врачам приходится выбирать, кого из раненых или пострадавших необходимо спасать в первую очередь. В документе медицинский персонал призывают установить критерии отбора на основе «справедливости в распределении и оптимального использования ограниченных ресурсов».

ЕС_2 Пациенты в госпитале города Брешиа Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Основной вывод — интенсивную терапию должны получать больные с более высокими шансами на выздоровление, чтобы соблюсти принцип «максимального блага для максимального числа людей». В документе также отмечается, что «возможно, потребуется определить предельный возраст для получения интенсивной терапии» .

Таким образом, пожилым людям, у которых из-за возраста меньше шансов выздороветь и которым в любом случае жить осталось недолго, предлагается позволить умереть .

Коллективное резъединение

По словам Скорцато, в нынешней ситуации Брюссель не может повлиять на ситуацию. Каждая страна будет в первую очередь думать о собственных национальных интересах — обеспечении собственных граждан продуктами питания, оказании им медицинских услуг, а уже потом — об общеевропейском единстве.

«Один из главных принципов Евросоюза — открытые границы. Однако теперь эти самые границы закрываются. 27 стран ЕС должны договариваться, выступая сообща, единым фронтом. Однако на этот раз они не смогли дать коллективный отпор. Каждый действует в одиночку, беспокоясь лишь о личной безопасности. Один из высокопоставленных дипломатов ЕС в Турции, жалуясь на то, как разобщенно сейчас действуют страны ЕС, на днях сказал мне: «Евросоюз в очередной раз доказал, что он медлительное животное». Конечно, это нормально, что государство беспокоится в первую очередь о жизни своих граждан, но все-таки несколько удивительно, как быстро страны ЕС, еще недавно говорившие о единстве, повернулись друг к другу спиной и закрыли друг от друга границы», — рассказал «Известиям» турецкий политолог Серкан Демирташ.