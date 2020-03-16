Евросоюз ограничит въезд на свою территорию на 30 дней

Еврокомиссия (ЕК) предложила странам — членам Евросоюза (ЕС) ввести временный запрет на въезд на территорию объединения за исключением неотложных поездок. Об этом 16 марта сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Так, рекомендуется ввести ограничение на «несущественные» поездки на 30 дней. На приграничных автодорогах ЕС предлагается создать скоростные «зеленые полосы движения» для грузового транспорта, чтобы обеспечить работу секторов экономики.

В видеообращении фон дер Ляйен отметила сложную ситуацию в Европе в связи с распространением коронавируса и призвала принять серьезные меры, эффективность которых зависит от скоординированной работы всех стран — членов ЕС. Одной из мер по борьбе с инфекцией она назвала сокращение поездок, в связи с чем и рекомендовано ограничить въезд.

Исключение она призвала сделать для резидентов Евросоюза, членов их семей, дипломатов, а также врачей, экспертов и ученых, которые задействованы в борьбе с распространением COVID-19.

При этом необходимо обеспечить бесперебойные поставки продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, подчеркнула она. Фон дер Ляйен добавила, что проинформировала лидеров стран «большой семерки» о данном намерении, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот день Швейцария и семь стран — членов ЕС уведомили ЕК о введении контроля на своих границах. К такой мере прибегли Австрия, Венгрия, Германия, Дания, Литва, Польша и Чехия.

С 16 марта Россия временно ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией за исключением чартерных и регулярных рейсов, которые принимаются только в терминале F аэропорта Шереметьево. Поезда из российской столицы в ряд европейских городов на время отменены.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 16 марта, всего в мире подтверждено свыше 164 тыс. случаев заболевания, скончались 6470 человек.