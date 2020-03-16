Семь стран ЕС сообщили о введении погранконтроля из-за коронавируса

Семь стран — членов Евросоюза, а также Швейцария уведомили Европейскую комиссию, что вводят контроль на своих границах из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 16 марта.

«На настоящий момент семь стран-членов и Швейцария уведомили о таком контроле. Речь идет об Австрии, Венгрии, Чешской Республике, Дании, Польше, Литве и Германии», — цитирует агентство представителя ЕС.

Отмечается, что подобные меры будут распространяться на зону Шенгена. Контроль на границах будет вводиться на десять дней. Максимальный срок, на который его можно продлить, — два месяца.

Ранее 16 марта власти Греции ввели двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну. Помимо этого Польша отменила авиасообщение внутри страны.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 173 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6680 человек.