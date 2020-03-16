Правительство Греции ввело карантин для всех въезжающих в страну

Все прибывающие в Грецию должны будут помещаться на обязательный двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, на брифинге заявила заместитель официального представителя правительства Греции Аристотелия Пелони.

«Все въезжающие в Грецию будут помещаться на обязательный домашний карантин на 14 дней. Это решено сегодня во время телеконференции. Предусмотрен штраф для тех, кто нарушит это», — цитирует ее «РИА Новости».

Пелони отметила, карантин будет касаться всех приезжающих в Грецию вне зависимости от их гражданства. Также она опровергла слухи о запрете транспортного движения, добавив, что аптеки и супермаркеты не закрываются, кроме того, будут продолжать работу банковские учреждения и заправки.

Ранее, 13 марта, эстафету олимпийского огня в Греции отменили из соображений безопасности из-за распространения коронавируса. Беспокойство властей вызвал большой наплыв людей в Спарте, где должен был пройти этап передачи олимпийского огня.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 173 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6680 человек.