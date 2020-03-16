Прямой эфир
Сюжет:

Правительство Греции ввело карантин для всех въезжающих в страну

0
Фото: REUTERS/Costas Baltas
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все прибывающие в Грецию должны будут помещаться на обязательный двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, на брифинге заявила заместитель официального представителя правительства Греции Аристотелия Пелони.

Не COVID, но будет: новая волна коронавируса окажется слабее предыдущей
Пока же остановить распространение патогена невозможно, считают эксперты

«Все въезжающие в Грецию будут помещаться на обязательный домашний карантин на 14 дней. Это решено сегодня во время телеконференции. Предусмотрен штраф для тех, кто нарушит это», — цитирует ее «РИА Новости».

Пелони отметила, карантин будет касаться всех приезжающих в Грецию вне зависимости от их гражданства. Также она опровергла слухи о запрете транспортного движения, добавив, что аптеки и супермаркеты не закрываются, кроме того, будут продолжать работу банковские учреждения и заправки.

Ранее, 13 марта, эстафету олимпийского огня в Греции отменили из соображений безопасности из-за распространения коронавируса. Беспокойство властей вызвал большой наплыв людей в Спарте, где должен был пройти этап передачи олимпийского огня.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 173 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6680 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Танзании зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Mail.ru Group перевела сотрудников на удаленный режим работы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020