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Mail.ru Group перевела сотрудников на удаленный режим работы

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Mail.ru Group переводит своих сотрудников на режим работы из дома для профилактики распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Ключевая ценность Mail.ru Group — здоровье и благополучие своих сотрудников. В сложившейся ситуации мы считаем правильным временно перейти на удаленный режим работы. Большинство коллег продолжат трудиться из дома как минимум до 31 марта. Чтобы помочь сотрудникам не отвлекаться на бытовую рутину, мы выдадим каждому индивидуальные промокоды на Delivery Club», — рассказал собеседник агентства.

Также в Mail.ru Group отметили, что те сотрудники, которые не могут выполнять свои обязанности дистанционно, продолжат работу в офисе, однако столовая, ресторан, спортивный зал, салон красоты, кофейни, химчистка, фреш-бар, а также кабинеты массажиста и психолога будут закрыты. Также в компании пообещали обеспечить таким работникам бесплатные поездки на такси «Ситимобил» в офис и домой.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 173 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6664 человек.

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