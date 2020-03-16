«Аэрофлот» предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска

Российская авиакомпания «Аэрофлот» предложила своим сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска. Об этом 16 марта сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

«Сотрудникам, у которых есть значительные неиспользованные отпуска, предложено ими воспользоваться. И многие, нужно сказать, откликнулись на это предложение. При этом, безусловно, сохранение уникального коллектива — одна из самых важных задач в компании», — передает ее слова «РИА Новости».

Отмечается, что компания была вынуждена отменить значительное количество рейсов в связи с ограничением авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на утро 16 марта, в мире заразились более 169 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6518 человек.