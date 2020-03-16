Utair приостановила полеты в Узбекистан до 15 апреля

Авиакомпания Utair приостановила полеты между Россией и Узбекистаном на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в понедельник, 16 марта.

«Utair приостанавливает полеты в/из Бухары, Самарканда, Ферганы с 16 марта по 15 апреля и в/из Ташкента с 20 марта по 15 апреля», — пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.

Компания выполнит рейсы в и из Ташкента 16, 17, 18 и 19 марта. Пассажиры с билетами на отмененные рейсы могут обратиться в контакт-центр Utair и обменять билеты. Компания также готова выполнить полный возврат средств.

Ранее, 11 марта, авиакомпания S7 отменила полеты из России в Италию, Испанию, Францию и Германию. В тот же день «Аэрофлот» приостановил сообщение с этими же странами с 13 марта по 30 апреля.

Из-за коронавируса авиакомпании как российские, так и международные массово корректируют свои полетные программы. В целом Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС, а также Швейцарией и Норвегией с 16 марта.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.