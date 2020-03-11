Ростуризм и Росавиация организовали взаимодействие авиакомпаний и туроператоров

Ростуризм и Росавиация организовали взаимодействие между авиаперевозчиками и туроператорами, в связи с тем что на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 в России действуют рекомендации приостановить полеты в ряд стран, тогда как туроператоры уже выкупили рейсы по невозвратным тарифам. Об этом сообщили в Ростуризме в среду, 11 марта.

Для этого на площадке Ростуризма в этот же день было организовано рабочее совещание, в ходе которого были проведены переговоры по минимизированию финансовых потерь обеих сторон, также обсуждались варианты решения проблем, связанных с отказами туристов от запланированных поездок. В частности, рассмотрены возможности возврата средств за билеты, выкупленные у авиакомпаний туроператорами по невозвратным рейсам.

В ходе совещания стороны подтвердили негативное влияние эпидемии коронавируса на всех участников рынка, а также то, что возникающие проблемы можно решить, только поддерживая постоянный диалог.

Со стороны авиакомпаний была подтверждена готовность рассматривать каждый запрос от туроператоров в индивидуальном порядке.

Кроме этого, была установлена договоренность начать на следующей неделе обсуждение развития внутренних туристических направлений в России.

Эпидемия атипичной пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4292 человека. О случаях заражения сообщили 114 стран.

Ранее 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Кроме этого, стало известно, что в России за последние сутки зафиксировали восемь новых случаев коронавируса.