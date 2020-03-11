Песков сообщил об отсутствии новых рекомендаций по коронавирусу

В Кремле не получали новых рекомендаций от врачей по поводу коронавируса COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 11 марта.

«Пока от наших медиков мы каких-то дополнительных рекомендаций не получали. По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом он отметил, что в случае получения рекомендаций по ограничению заграничных командировок в Кремле их обязательно примут к сведению. Также Песков добавил, что все необходимые меры предосторожности принимаются.

Эпидемия атипичной пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4292 человека. О случаях заражения сообщили 114 стран.

Ранее 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

Кроме этого, стало известно, что в России за последние сутки зафиксировали восемь новых случаев коронавируса.