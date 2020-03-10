ОАК перенесла переговоры по российско-китайскому самолету в режим видеозвонков

Переговоры по российско-китайскому пассажирскому самолету CR929 перенесены в режим видеозвонков из-за эпидемии коронавируса COVID-19, сообщил советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Валерий Окулов во вторник, 10 марта.

«Пока в чисто рабочем режиме нам пришлось отказаться от каких-то очных мероприятий. Проводим все мероприятия в режиме видеоконференций. В том числе и советы директоров», — приводит его слова ТАСС.

Окулов отметил, что в Шанхае была задержка на две недели в связи с продлением каникул, однако в настоящий момент переговоры идут дистанционно в рабочем режиме, и эта задержка будет компенсирована.

Россия и Китай начали обсуждать создание семейства широкофюзеляжных пассажирских самолетов на базе российско-китайского лайнера нового поколения CR929 в 2017 году. Стороны ожидают, что воздушное судно составит конкуренцию самолетам других ведущих авиапроизводителей — Airbus и Boeing.

В августе 2019 года главный конструктор российско-китайского дальнемагистрального пассажирского лайнера CR929 от России Максим Литвинов заявил, что первый испытательный полет воздушного судна ожидается в 2023 году.