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От розетки: двигатели для первых гибридных самолетов представят через 2 года

Воздушные суда вместимостью от 50 до 100 пассажиров планируется использовать на региональных направлениях
Фото: Depositphotos
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От розетки: двигатели для первых гибридных самолетов представят через 2 года
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2020-01-20 14:45:53
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Тесты экспериментальных двигателей для первых российских гибридно-электрических самолетов могут начаться уже через два года. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве промышленности и торговли. В ведомстве считают, что эти воздушные суда в перспективе могут использоваться на региональных направлениях. Сейчас рассматриваются два варианта возможных компоновок салона самолета — до 50 и до 100 пассажиров. В Минпромторге рассчитывают, что новые технологии помогут уменьшить расход топлива, количество вредных выбросов и эксплуатационные затраты, а также снизят уровень шума в салоне. Тем временем зарубежные компании уже представляют свои аналоги гибридных самолетов — в ближайшие пару лет некоторые из них будут продемонстрированы в полете.

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Воздушная экономия

Возможности классических подходов к улучшению летно-технических, экономических и экологических характеристик самолетов практически исчерпаны, отметили в Минпромторге. Кроме того, постоянно ужесточаются и требования Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по допустимым уровням шума и эмиссии вредных веществ в атмосферу. Из-за этого перед странами стоит задача повысить не только экологичность воздушных судов, но и их энергоэффективность, в том числе — за счет использования альтернативных источников энергии.

Появление нового гибридного двигателя позволит на 60% увеличить эффективность использования энергии, снизить расходы на обслуживание самолета, а также сократить выброс вредных веществ и повысить топливную эффективность.

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Проект гибридного самолета Airbus E-Fan X

Проект гибридного самолета Airbus E-Fan X

Фото: Airbus
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— Планируется создать демонстратор гибридной силовой установки мощностью 500 кВт, провести его стендовые и летные испытания на самолете — летающей лаборатории. Освоение технологии на основе высокотемпературных сверхпроводников позволит создавать более мощные электрические машины для самолетов региональной и ближне-магистральной авиации, так как данная технология позволяет сохранять высокие показатели весовой эффективности при росте мощности. Прототип и его летные испытания планируется выполнить в 2011–2022 году, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

Зарубежные компании также работают в этом направлении — некоторые из них уже провели летно-конструкторские испытания двигателя подобного типа и планируют получить сертификат на его использование в ближайшие несколько лет. Так, Airbus совместно с Siemens и Rolls-Royce ведет одновременно три проекта. Два из них (CityAirbus и Vahana) направлены на создание аппарата вертикального взлета и посадки. Предполагается, что они будут использоваться как аэротакси и смогут достигать скорости 200 км/ч. Правда, дальность полета у них небольшая, но в рамках крупного мегаполиса добраться из одного конца города в другой не составит проблем.

Еще один проект (E-Fan X) является полноценным гибридным самолетом. Демонстрационный полет его первого прототипа запланирован на 2021 год, а полноценное внедрение в гражданскую авиацию намечено на 2030-й. Первое воздушное судно, максимальное количество посадочных мест в салоне которого составит около 100 человек, будет обслуживать региональные рейсы.

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Аппарат вертикального взлета и посадки Airbus CityAirbus

Аппарат вертикального взлета и посадки Airbus CityAirbus

Фото: Airbus helicopters

Компания Boeing создала дочернее предприятие Aurora, которое занимается в том числе разработкой летательного аппарата вертикального взлета и посадки. Китай в 2018 году стал первым государством, где был сертифицирован пилотируемый летательный аппарат с электрическим двигателем.

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В ряде стран сформированы государственные программы развития самолетов с электрическими и гибридными установками. Так, в Норвегии планируется к 2030 году осуществлять местные воздушные перевозки только на аппаратах с такими двигателями. Такие же планы имеются и в Японии.

Перспектива есть

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) активно занимаются проработкой нормативных документов для сертификации подобного рода летательных аппаратов. Как отмечают в Минпромторге, в этой связи России в условиях санкций и ограниченного доступа к зарубежным технологиям необходимо ускоренными темпами формировать опережающий научно-технический задел в области гибридных и электрических установок.

Сейчас речь идет о научно-исследовательской работе, которая призвана подтвердить применимость предлагаемых решений в авиации, рассказал «Известиям» глава агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, создание гибридных и полностью электрических силовых установок — одно из магистральных направлений развития в современной авиации.

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Летные испытания аппарата Airbus Vahana

Летные испытания аппарата Airbus Vahana

Фото: Airbus
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— Пока все эксперты отводят новым силовым установкам не слишком широкую нишу. Они есть на борту самолетов местных воздушных линий, учебно-тренировочных машинах и других воздушных судах, предназначенных для выполнения относительно коротких и непродолжительных полетов на умеренных скоростях. Впрочем, именно гибридная силовая установка может быть актуальна и на более крупных машинах с большей дальностью полета, — сказал Оле Пантелеев.

По мнению эксперта, в первой половине 2020-х годов мы станем свидетелями появления единичных сертифицированных образцов летательных аппаратов с такими силовыми установками. Но уже спустя 10 лет они начнут вытеснять традиционные машины из некоторых сегментов.

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