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S7 приостановит полеты из России в Италию, Испанию, Францию и Германию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Российский авиаперевозчик S7 Airlines с 13 марта приостановит полеты в Италию, Испанию, Францию и Германию, сообщила пресс-служба компании в среду, 11 марта.

«Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Италию, Испанию, Германию и Францию только иностранных граждан, на обратные рейсы — только граждан России», — приводит сообщение пресс-службы «РИА Новости».

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Как сообщается на сайте авиакомпании, все билеты, купленные в период с 5 марта по 10 апреля, можно будет вернуть или обменять.

Ранее 11 марта «Аэрофлот» также объявил о приостановке полетов в эти же страны на период с 13 марта по 30 апреля из Москвы и Санкт-Петербурга. Ограничения ввела и авиакомпания «Россия» на полеты из тех же российских городов в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург, а также лоукостер «Победа».

Российский оперативный штаб дал рекомендацию ограничить с 13 марта авиасообщение с теми же странами, оставив регулярные рейсы из Москвы в ряд городов этих государств. Чартерными рейсами будут вывозить в указанные страны их граждан и иностранцев, а также возвращать россиян на родину. Данные направления будут обслуживаться в терминале F столичного аэропорта Шереметьево.

Меры по ограничению авиаперелетов связаны с эпидемией коронавируса COVID-19, которая началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Возбудителем заболевания, представляющего собой атипичную пневмонию, является коронавирус SARS-CoV-2.

Ранее в этот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным ВОЗ на 11 марта, по всему миру подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4292 человека. О случаях заражения сообщили 114 стран.

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