Прямой эфир
Сюжет:

«Железные дороги Узбекистана» приостановили движение международных поездов

0
Фото: Global Look Press/Johannes Glöckner
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Железные дороги Узбекистана» по 5 апреля приостанавливают движение всех международных поездов из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщила пресс-служба перевозчика.

Не COVID, но будет: новая волна коронавируса окажется слабее предыдущей
Пока же остановить распространение патогена невозможно, считают эксперты

«В связи с подтверждением в нашей стране случаев коронавирусной болезни COVID-19, начиная с 16 марта 2020 года, движение всех межгосударственных пассажирских поездов АО «O‘zbekiston temir yo’llari» («Железные дороги Узбекистана». — Ред.) временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приостановка ж/д сообщения будет действовать до 5 апреля, а вся информация о возобновлении рейсов будет сообщена дополнительно на сайте «Железных дорог Узбекистана».

Ранее в этот день сообщалось, что авиакомпания Utair приостановила полеты между Россией и Узбекистаном на фоне распространения коронавируса. Компания выполнит рейсы в/из Ташкента 16, 17, 18 и 19 марта. «Уральские авиалинии» также ограничили авиасообщение с Узбекистаном.

Накануне в стране был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Отмечалось, что гражданин Узбекистана недавно вернулся из Франции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 173 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6664 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Аэрофлот» предложил сотрудникам отгулять неиспользованные отпуска
Кибермошенники начали рассылать письма о коронавирусе от имени ВОЗ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020