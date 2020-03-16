«Железные дороги Узбекистана» приостановили движение международных поездов

«Железные дороги Узбекистана» по 5 апреля приостанавливают движение всех международных поездов из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщила пресс-служба перевозчика.

«В связи с подтверждением в нашей стране случаев коронавирусной болезни COVID-19, начиная с 16 марта 2020 года, движение всех межгосударственных пассажирских поездов АО «O‘zbekiston temir yo’llari» («Железные дороги Узбекистана». — Ред.) временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приостановка ж/д сообщения будет действовать до 5 апреля, а вся информация о возобновлении рейсов будет сообщена дополнительно на сайте «Железных дорог Узбекистана».

Ранее в этот день сообщалось, что авиакомпания Utair приостановила полеты между Россией и Узбекистаном на фоне распространения коронавируса. Компания выполнит рейсы в/из Ташкента 16, 17, 18 и 19 марта. «Уральские авиалинии» также ограничили авиасообщение с Узбекистаном.

Накануне в стране был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Отмечалось, что гражданин Узбекистана недавно вернулся из Франции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 173 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли 6664 человек.