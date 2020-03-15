Первый случай коронавируса зарегистрировали в Узбекистане

Первый случай новой коронавирусной инфекции зафиксирован в Узбекистане у гражданина страны, вернувшегося из Франции. Об этом сообщает в воскресенье, 15 марта, агентство санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения республики в Facebook.

«15 марта в 6.00 (4.00 мск) в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19», — цитирует сообщение «Газета.ру».

Других подробностей пока не сообщается.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 156 тыс. человек, умерли более 5,8 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.