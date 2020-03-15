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Минобороны США повысило уровень охраны здоровья из-за коронавируса

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Фото: Depositphotos
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Минобороны США повысило уровень охраны здоровья в штаб-квартире ведомства (Пентагоне) на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте министерства 14 марта.

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Уровень повышен до категории «Браво» — третьей из пяти возможных. Таким образом, временно приостанавливаются туристические экскурсии, международные и неофициальные поездки и визиты. При входе в штаб-квартиру каждый посетитель должен пройти медосмотр.

Сотрудникам штаб-квартиры в случае недомогания рекомендовано оставаться дома. При посещении стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу следует пройти 14-дневный карантин.

Сотрудникам ведомства и военнослужащим рекомендовано избегать физических контактов — рукопожатий и объятий, пишет «Газета.ру».

Также уровень охраны здоровья повышен в домах ветеранов до категории «Чарли» (второй из пяти возможных).

Ранее в этот день минобороны ввело ограничения на поездки военнослужащих и членов их семей внутри страны ради «сохранения боевой готовности» и предотвращения распространения заболевания.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в стране в связи с эпидемией в мире коронавируса. До этого он перечислил свою зарплату за IV квартал 2019 года в минздрав на борьбу с COVID-19 и объявил о готовности конгресса США выделить на эти цели $8,5 млрд.

По последним данным, от коронавирусной инфекции в США скончались 50 человек. Всего в стране выявлено 2499 случаев заболевания.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 15 марта, всего в мире подтверждено свыше 142 тыс. случаев заболевания, скончались 5393 человека. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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