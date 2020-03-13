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Трамп объявил режим ЧС в США из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в США в связи с коронавирусом. Соответствующее объявление американский лидер сделал в пятницу, 13 марта, на специально созванной в Белом доме пресс-конференции.

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«Я официально объявляю чрезвычайное положение в стране, два очень громких слова», — приводит его слова The Washington Post.

Американский лидер подчеркнул, что данная мера позволит обеспечить экстренное финансирование правительствам штатов и органам местного самоуправления.

Издание отмечает, что власти США закрывают учебные заведения для школьников и студентов, вводят запреты на проведение массовых мероприятий, а лидеры «Большой семерки» намерены провести виртуальную кризисную конференцию.

По последним данным, от коронавируса в США умер 41 человек, 31 из них — в Вашингтоне. Всего в стране выявлено 1 635 случаев заболевания.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 131 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

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