Назвавший глупостью панику из-за коронавируса Маск потерял $5,5 млрд

Американский предприниматель Илон Маск, который ранее назвал глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает Forbes.

Акции основанной Маском компании Tesla подешевели на 22% на фоне крупнейшего с 1987 года обвала на рынках США, который произошел в четверг, 12 марта.

Сейчас состояние бизнесмена оценивается в $31,1 млрд. В рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes он занимает 26-е место.



О том, что паника из-за коронавируса — это глупость, Маск написал на своей странице в Twitter 6 марта. Реакция Маска была вызвана сообщениями о распространении COVID-19 в США. В частности, 5 марта американский штат Калифорния, где расположена штаб-квартира Tesla, ввел режим чрезвычайной ситуации из-за инфекции.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в стране в связи с распространением заболевания. До этого перечислил свою зарплату за IV квартал 2019 года в минздрав на борьбу с коронавирусом и объявил о готовности конгресса США выделить на эти цели $8,5 млрд.

По последним данным, в США заразились 2982 человек, скончались 60.