Илон Маск перепутал Марс с Луной

Американский бизнесмен, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск разместил в своем Twitter баннер с надписью Occupy Mars («оккупируйте Марс»), однако вместо Марса на нем изображена Луна. Запись появилась в среду, 11 марта.

В комментариях американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон поинтересовался, почему Маск разместил баннер с изображением Луны в период затмения, а не Марса, и также приложил фото, на котором в сравнении представлены Луна в обычном состоянии, Луна в период затмения, имеющая красный оттенок, и Марс, имеющий более желтый тон.

Маск в ответ написал, что и Луну нужно осваивать.

10 марта Маск высказал предположение, что его компания SpaceX не успеет выполнить свою главную задачу — отправиться на Марс — до смерти ее основателя. Он отметил, что «если нам понадобилось 18 лет только для того, чтобы обеспечить отправку первых людей на орбиту, то мы должны повысить темпы новаторской деятельности, или, исходя из прошлых тенденций, я определенно умру еще до полета на Марс». Сейчас Илону Маску 48 лет.

8 ноября предприниматель рассказал о том, что для строительства поселения на Марсе, которое сможет самостоятельно функционировать, потребуется около тысячи кораблей Starship и не менее 3 млн т ресурсов и оборудования. Каждый запуск обойдется SpaceX примерно в $2 млн. Он отметил, что Земля и Марс сближаются на расстояние, достаточное для полетов, раз в два года. Поэтому на доставку грузов уйдет примерно 20 лет.