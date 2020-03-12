Прямой эфир

Илон Маск перепутал Марс с Луной

0
Фото: Global Look Press/Jörg Carstensen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский бизнесмен, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск разместил в своем Twitter баннер с надписью Occupy Mars («оккупируйте Марс»), однако вместо Марса на нем изображена Луна. Запись появилась в среду, 11 марта.

В комментариях американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон поинтересовался, почему Маск разместил баннер с изображением Луны в период затмения, а не Марса, и также приложил фото, на котором в сравнении представлены Луна в обычном состоянии, Луна в период затмения, имеющая красный оттенок, и Марс, имеющий более желтый тон.

Маск в ответ написал, что и Луну нужно осваивать.

10 марта Маск высказал предположение, что его компания SpaceX не успеет выполнить свою главную задачу — отправиться на Марс — до смерти ее основателя. Он отметил, что «если нам понадобилось 18 лет только для того, чтобы обеспечить отправку первых людей на орбиту, то мы должны повысить темпы новаторской деятельности, или, исходя из прошлых тенденций, я определенно умру еще до полета на Марс». Сейчас Илону Маску 48 лет.

8 ноября предприниматель рассказал о том, что для строительства поселения на Марсе, которое сможет самостоятельно функционировать, потребуется около тысячи кораблей Starship и не менее 3 млн т ресурсов и оборудования. Каждый запуск обойдется SpaceX примерно в $2 млн. Он отметил, что Земля и Марс сближаются на расстояние, достаточное для полетов, раз в два года. Поэтому на доставку грузов уйдет примерно 20 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Илон Маск назвал глупостью панику из-за коронавируса
Путин сравнил Касперского с Маском

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020